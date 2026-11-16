L'Italia Under 20 vince col brivido: rete inviolata per il portiere della Fiorentina

Terza vittoria consecutiva per l'Italia U20 in Elite League: la Nazionale del CT Nunziata si è imposta di misura sulla Svizzera, e lo ha fatto con un titolare di proprietà della Fiorentina.

Clean sheet

Dopo aver giocato contro la Germania (perdendo per 3-0) e aver guardato i propri compagni nelle restanti tre sfide, Tommaso Vannucchi è tornato fra i pali e lo ha fatto con una rete inviolata, pur senza grossi squilli da parte degli avversari. La rete decisiva, arrivata solo all'82simo, la sigla Coletta.

Il futuro è blindato

Per Vannucchi è una stagione importante: in prestito all'Arzignano Valchiampo, in Serie C, sta ritenendo la miglior valutazione Sofascore di tutti i portieri del proprio girone, con tre reti inviolate nelle prime undici partite e un valore di ben 2.83 gol evitati. Tra lui e Martinelli, la porta della Fiorentina potrebbe essere coperta a lungo.