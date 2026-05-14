Galbiati: "Assurdo che Gudmundsson non parli ancora in italiano. Speriamo la Fiorentina faccia un dispetto alla Juventus"

A Lady Radio l'ex difensore viola Roberto Galbiati si è espresso in vista della prossima sfida di campionato tra Juventus e Fiorentina, ma non soltanto.

‘La partita con la Juventus è importante per Firenze’

“Non ci sono più calciatori con una certa mentalità, speriamo che almeno capiscano che la partita con la Juventus per Firenze è importante, la gara dell’anno. Dopo il pareggio di domenica col Genoa con la testa siamo a posto, ci siamo liberati dal masso della lotta salvezza”.

‘Gudmundsson che ancora non parla italiano…’

"La Juventus è anche in lotta per la Champions League, e farle un dispetto… Gudmundsson che ancora non parla in italiano? È assurdo. Penso all’Inghilterra in cui impongono di parlare inglese. In Italia andrebbe fatto lo stesso”.