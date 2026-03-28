Il Milan spaventato dalla clausola di Kean, si fionda sul suo partner azzurro: "Retegui piace ma ha costi impressionanti"

Piace molto al Milan Moise Kean ma il suo approdo in rossonero è tutt'altro che scontato: non è detto innanzitutto che l'attaccante voglia lasciare la Fiorentina. E in seconda istanza, il numero 20 viola ha una clausola da 62 milioni per la prima metà di luglio. L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini però su Tmw sembra sventare l'ipotesi:

“Difficile l’ipotesi Kean anche in virtù della clausola rescissoria di 62 milioni di euro. Tare sta facendo le sue valutazioni e ha già in testa qualche idea. Di sicuro piace Retegui, che un anno fa si è trasferito in Arabia all’Al-Qadisiyya. Il giocatore tornerebbe volentieri anche in Italia ma per fare questa operazione servono numeri importanti visto che è stato pagato quasi 70 milioni e ha uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione. Cifre impressionanti che il Milan dovrebbe necessariamente abbassare”.