Molinelli: "Piccoli è incompatibile con Kean. Moise a Firenze ha trovato il posto ideale, fossi in lui non cambierei"
L'ex allenatore delle squadre giovanili della Juventus Maurizio Molinelli, che per primo ha scoperto il talento di Moise Kean, ha parlato a Radio Bruno intervenendo sull'attaccante della Fiorentina e della Nazionale.
Sulla partita in azzurro
"Ieri sera Moise ha fatto un gol incredibile ed è stato tra i migliori in campo. Non so quanti sarebbero riusciti a fare una rete del genere. Là davanti è il più importante che abbiamo, nonostante gli infortuni lo abbiano penalizzato".
Sul futuro
“La Fiorentina? Ci sono annate storte. Basta guardare Gudmundsson, per me è un giocatore che potrebbe rendere tantissimo. Piccoli? Secondo me con Kean sono incompatibili, ma capirci qualcosa in una Fiorentina del genere è difficile. Moise a Firenze ha trovato il posto ideale e la società sa quanto è importante. Fossi in lui non cambierei. Poi dipende dalle ambizioni della società viola”.