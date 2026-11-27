Massimo Orlando, ex giocatore con un passato in maglia viola, ha avuto modo di analizzare il momento nero della Fiorentina in collegamento con TMW Radio.

Sulla stagione della Fiorentina

“La Fiorentina ce li ha anche i giocatori singolarmente, ma non riescono ad esprimersi, o forse l'allenatore non li capisce, è una squadra completamente sballata con una squadra che appena subisce cinque minuti gli avversari prende gol e va in difficoltà. È un campionato di sofferenza anche quest'anno che i tifosi non si meritano, soprattutto con quel mercato e quella squadra”.

Sul rischio retrocessione

"Serie B? Ti dico la verità, credo ci sia meno pericolo dell'anno scorso, poi ci sono Parma, Venezia, Lecce che sono squadre molto inferiori. Se perde male a Udine, però, Vanoli rischia eccome: l'altra sera in conferenza stampa ha detto una cosa pericolosissima, una frase brutta sull'umiltà… però poi chi prendi?".