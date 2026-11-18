Lunga e interessante intervista quella di Marco Brescianini, concessa a Radio Bruno per il Pentasport. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina.

I suoi maestri

"Vanoli è sempre molto a tento a cercare di farti migliorare sul dettaglio. Di Francesco è stato tra quelli che ha creduto di più in me e merita molto per la persona e l'allenatore che è. Gasperini abbiamo visto tutti cosa sta facendo: ha rivoluzionato il calcio degli ultimi anni, anche se lo fa da molto tempo. Delle volte ora mi trovo in situazioni di cui lui parlava già da anni".

I compagni più forti

"Al Frosinone ho avuto Soulé, per me un grandissimo talento. All'Atalanta Lookman è stato uno degli artefici della vittoria dell'Europa League: già si vedeva che aveva qualcosa del campione. Adesso Mastantuono ha qualità simili a Soulé. Più facile giocare con compagni forti. Sicuramente lo festeggeremo: segnare una doppietta con l'Argentina è motivo d'orgoglio e speriamo che si ripeta anche qui con noi".

La Fiorentina pecca di personalità?

"Già prima che arrivassi, si diceva che mancava una figura importante. Tutti noi ci stiamo mettendo a disposizione e siamo tutti dalla parte del mister, che forse è il nostro vero leader. Situazione un po' vera e un po' no, ognuno in campo mette il proprio carisma. E' sempre il mister che fa il discorso pre partita e non sempre i leader sono carismatici: abbiamo leader che con l'esempio risultano quella figura importante".

La questione difensiva

"Sicuramente è un problema di squadra, non dobbiamo attaccare un reparto singolo: gli attaccanti sono i primi difensori. Questione di mentalità e di lucidità, ci stiamo lavorando per evitare questi spazi tra le linee che ci possono far male".

Gli obiettivi stagionali

"Ognuno di noi ha il suo pensiero. A livello di squadra, tutti vorremmo essere là davanti. Sappiamo che è un anno di ricostruzione e le cose non vanno sempre come vorremmo. Gli obiettivi ora sono a breve termine, poi vedremo in primavera dove saremo".