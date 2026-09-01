Il Torino chiude per un centrocampista mancino dal Portogallo. Sfuma Mandragora? Ancora no, perché...

Il Torino si muove per rinforzare la mediana, e oltre alla pista Mandragora ha sondato anche altri fronti, soprattutto all'estero, secondo quanto riferisce Sky Sport.

Arriva Braganca

Il club granata ha chiuso per l'arrivo di Daniel Braganca dallo Sporting Clube de Portugal, classe 1999, centrocampista centrale mancino di ottima tecnica. Operazione in prestito con obbligo condizionato a 4 milioni di euro. L'operazione potrebbe ostacolare il passaggio di Mandragora dalla Fiorentina al club piemontese.

Altre caratteristiche, ma…

Il classe ‘97 viola ha caratteristiche diverse sul piano tattico, ma è pur sempre un centrocampista centrale di piede sinistro. Da capire gli sviluppi nelle prossime ore, soprattutto in chiave Gineitis; il centrocampista lituano del Torino può andare al Celtic, e allora ci sarebbe spazio per l’ingresso di Mandragora.