Bucchioni: "Finalmente la Fiorentina è tornata a fare calcio. Paratici vuole creare una società a sua immagine e somiglianza"

Questo pomeriggio il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare le prime mosse di mercato della Fiorentina e di Fabio Paratici.

“La cosa che mi fa piu piacere di queste prime settimane di calciomercato è che finalmente la Fiorentina sta tornando a fare calcio. Questo è quello che è successo e sta succedendo in questi giorni: un cambiamento straordinario, quasi epocale. Negli anni quanto abbiamo ironizzato sul richiedere qualche mossa di calcio da parte del club? Tanti errori degli ultimi anni sono derivati proprio dal fatto che a Firenze non si faceva calcio. In questo mondo ci sono delle regole, su come costruire le squadre e come fare gli acquisti o fare cessioni, e fino a qualche mese fa la Fiorentina dava la sensazione di fare le cose a caso. Ora invece si fa calcio: con idee e una grande programmazione”.

“Finalmente Paratici ha riportato Firenze a…"

Ha anche aggiunto: “Tutto quello che sta facendo semplicemente Fabio Paratici è fare calcio, e nel suo caso farlo anche molto bene. E' vero che poi molti giudizi deriveranno da quanto vedremo poi sul campo, però quando uno sa di pallone fa proprio quello che sta facendo il dirigente viola. Sta investendo molto ma con intelligenza. Se pensate ad Atta, che nessuno si sarebbe aspettato potesse arrivare a Firenze, è un giocatore che paghi molto ma che, se le cose funzioneranno al meglio, in teoria tra qualche anno ti può garantire un'enorme plusvalenza. Paratici si sta mettendo in casa tutta una serie di giocatori giovani, che hanno ancora ampi margini di miglioramento. Anche Viery e Dragusin vanno in questa direzione”.

“I tanti soldi spesi finora fanno capire che l'aria è cambiata”

Bucchioni ha sottolineato anche un aspetto importante: “I tanti soldi spesi finora? Questo è qualcosa di straordinario. Paratici ha già fatto tre colpi importanti ma siamo coscienti che il suo obiettivo è quello di rifondare in toto la rosa da mettere a disposizione di Grosso. Sono convinto che ne serviranno altrettanti, almeno uno a centrocampo e tre sugli esterni: ci vuole poco ad arrivare a spendere 150/200 milioni di euro. E la famiglia Commisso finora non aveva mai fatto una cosa del genere. Rocco diceva sempre che voleva rimanere in regola con il Fair Play Finanziario e che non avrebbe mai fatto il passo piu lungo della gamba, cosa a cui sono spesso costretti i grandi club del nostro campionato per restare competitivi. Adesso l'aria è cambiata, e i motivi dietro queste decisioni non li sappiamo. Sicuramente adesso cominciamo a capire che la Fiorentina ha a disposizione enormi risorse”.

“Paratici vuole creare una società a sua immagine e somiglianza”

Ha poi concluso parlando di esuberi e cessioni eccellenti: “Ormai sono mesi che dico che, analizzando i fatti, Paratici è arrivato a Firenze per cambiare tutto: vuole creare una società a sua immagine e somiglianza. E guardiamo quello che sta facendo, e non solo nella parte relativa alla prima squadra. La stessa decisione di pensare ad un allenatore come Andreazzoli, rappresenta un segnale fortissimo: per altri versi può assomigliare al colpo Atta. Hai portato a Firenze un maestro di calcio che viene qui al Viola Park per un progetto importante, per insegnare calcio ai giovani viola. Ho sempre pensato e detto che i cambiamenti sarebbero stati tanti, e quindi mi aspetto che possa partire anche qualcuno dei big”.