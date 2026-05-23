La Lazio di Sarri vince contro il Pisa e chiude al nono posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco finita la partita tra Lazio e Pisa, anticipo serale di questa ultima giornata di Serie A. Vittoria laziale, con i romani che concludono il campionato al nono posto. Ultimo il Pisa, che non supera quota 20 punti e da tempo retrocesso in B.

La partita

Ad andare in vantaggio è stato il Pisa con Moreo al 23'. Poi in un lampo la Lazio ha ribaltato la gara con i gol di Dele Bashiru al 33' e Pedro al 35'. Un 2-1 che dura fino a fine partita. Vince la Lazio.

La classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 87, Napoli 73, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68, Atalanta 59, Bologna 56, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Fiorentina 42, Genoa 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18.