Non che sia un'opzione per la Fiorentina, almeno a giudicare da come viene trattata la questione in casa viola, ma per Maurizio Sarri non dovrebbe esserci neanche la Lazio nel futuro, stando ai toni usati dopo il derby perso oggi:

"La situazione di quest’anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e non sono contentissimo, magari non è contenta nemmeno la società. Finiamo il campionato e sentiamo se hanno qualcosa da dirmi. Della partita non importa niente a nessuno. Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e dela società.

A livello ambientale avrei voglia di rimanere, mi sento parte integrante. A livello societario forse se i piani non collimano è inutile continuare ad andare avanti. Non ho sentito piani, non so dare una risposta precisa. Bisogna distinguere i due aspetti".