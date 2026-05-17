Meraviglia Bredgaard e un gol per tempo: La Fiorentina vince lo 'spareggio' con la Lazio, ma niente Europa

La Fiorentina Femminile chiude il proprio campionato con una bella vittoria contro la Lazio, in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto per la conquista del quarto posto finale.

La gara

Un gol per tempo. Così le viola portano a casa i tre punti. Vantaggio al 30' con una girata in area di Tryggvadóttir. Durante, portiere della Lazio, non ineccepibile nella circostanza.

Al 51’ Ormasdottir ha l'occasione per raddoppiare, ma c'è una grande parata di Durante a dire di no alla giocatrice gigliata e al suo tocco ravvicinato. Il 2-0 però arriva al 74’ con Bredgaard: destro teso, bellissimo, dal limite sul palo più lontano per la danese. All'89' è Karczewska a rendere meno amara la sconfitta con un destro dal limite: il pallone bacia il palo prima di terminare alle spalle di Bartalini.

Classifica

Come detto la Fiorentina chiude quarta e non si qualifica alla prossima Champions League dove andranno Roma, Inter e Juventus, vincitrice in contemporanea della gara contro il Parma.

Classifica (prime posizioni): Roma 55 punti, Inter 44, Juventus 39, Fiorentina 36, Lazio 33.