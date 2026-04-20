La probabile formazione della Fiorentina: Gosens è il vero enigma di Vanoli, chance per Rugani e tridente-bis

C'è un vero, grande dilemma per Paolo Vanoli e si chiama Robin Gosens: il tedesco è affaticato e reduce da tante partite. Rinunciare a lui è difficile ma qualche chance il venezuelano Balbo potrebbe averla. Rientro certo dalla parte opposta invece per Dodo e molto probabile anche quello di Rugani al centro.

Davanti il tridente dovrebbe rispecchiare quello visto con il Crystal Palace giovedì, con Solomon e Gudmundsson ad accompagnare Piccoli, stavolta però senza Harrison.

De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Fagioli, Ndour, Brescianini; Solomon, Gudmundsson, Piccoli.