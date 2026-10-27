"Sarri arriverà a Firenze con le scelte obbligate. I tifosi dell'Atalanta hanno capito le difficolta della squadra"

Questo pomeriggio il giornalista di Radio Dea Fabio Ruggeri è intervenuto al Pentasport per dire la sua su come arriva l'Atalanta alla sfida di domani contro la Fiorentina.

“Le assenze in casa Atalanta? il punto è che richiamo di fare i punto della situazione adesso e tra 6 ore poi serve rifarlo. Sicuramente contro la Fiorentina non ci sarà Scamacca, che quest'oggi ha svolto gli esami di rito, che probabilmente non ci tornerà disponibile fino alla partita prima della sosta. Bellanova ha una distrazione muscolare ad un adduttore, quindi anche lui lo rivedremo praticamente dopo la sosta”.

“Ecco come stanno gli infortunati”

Ha anche aggiunto: “Probabilmente dovremmo recuperare Scalvini, che da ieri è tornato ad allenarsi con i compagni, e anche Soulemana, che si conquisterebbe cosi la prima convocazione in questa stagione. Domani sarà una giornata importante anche per Kessie, che svolgerà un provino in vista della trasferta di Firenze: anche se probabilmente non ce la farà. Non ci saranno anche sicuramente Hien, Koussonou e Raspadori. E' un momento complicatissimo per tante squadre, per noi a maggior ragione”.

“Sarri ha le scelte obbligate contro la Fiorentina”

Ha sottolineato come Sarri abbia le scelte obbligate: “Il tecnico ha le scelte obbligate, soprattutto sulle fasce. Zappacosta ormai è un 92, e giocando sempre avrà sicuramente bisogno di riposo: il grande problema è che giocando ogni due giorni con tutti gli infortuni far riposare chi sta bene è complicato. Abbiamo anche dei buoni giovani dell'Under 23, ma credo che al momento non ci siano stati i presupposti per provarne alcuno”.

“Ecco come è andata domenica contro il Frosinone”

Ha detto due parle anche sui fischi uditi al Gewiss Stafium contro il Frosinone: “E' molto molto semplice. Contro il Frosinone, nonostante come sia andata la gara, la tifoseria ha sostenuto la squadra per tutti i 95 minuti di gioco. E' stata una partita abbastanza pazza e a fine partita la curva ha deciso di fare alcuni cori a favore della squadra, ma è stato richiesto anche di tirare fuori gli attributi. L'Atalanta ha dei giocatori che non stanno rendendo per quello che ci si aspettava, e di questo la curva se n'è accorta. Parlare di fischi è comunque esagerato".