Corriere Fiorentino: Sorriso a sorpresa, in attesa del futuro
Nell'edizione odierne il Corriere Fiorentino analizza la prestazione della Fiorentina contro la Juventus. Gli uomini di Vanoli hanno messo in campo una delle migliori prestazione dell'anno; questo potrebbe influenzare le decisione della società per il futuro?
Prima pagina
“Scherzetto alla Signora” Scrive il Corriere Fiorentina in prima pagina riferendosi allo sgambetto rifilato dai viola ai bianconeri, adesso attardati nella corsa Champions. Di spalla l'editoriale di Poesio: “Un sorriso a sorpresa, in attesa del futuro”.
Pagine interne
A pagine 2 il corriere scrive a caratteri cubitali: “La grande abbuffata” e poi nel sottotitolo “All'ora di pranzo la Fiorentina si regala una grande soddisfazione vincendo con merito e complicando i piani della Juventus”. A pagina 3 si concentra sul futuro viola: “Paratici resta, Vanoli chissà: ‘ma se rimarrò vorrei una squadra di alto livello’”.