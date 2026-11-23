Lorenzo Romani, difensore classe 2005 della Fiorentina in prestito alla Carrarese, è tornato in campo nella vittoria contro la Virtus Entella. La Nazione ha riportato le sue parole.

Le parole di Romani

“Era un po' di tempo che non giocavo, ma l'ho sfruttato per lavorare e farmi trovare pronto. E' stata una bellissima emozione scendere in campo in una partita così importante. Sono tre punti fondamentali ma adesso già pensiamo a martedì perché c'è un'altra battaglia da affrontare”.

Sulla gara

“Alla fine ci siamo messi un po' più dietro perché si faceva più fatica a uscire. In ogni caso abbiamo sofferto insieme e l'abbiamo portata a casa. I nostri avversari non sono mai riusciti a tirare nello specchio della porta e questo è un dato importante perché male che vada il match finisce pari e se riesci a segnare vinci”.