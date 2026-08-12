Bertolini saluta la Fiorentina e a titolo definitivo. Se ne va all'Atalanta

L'Atalanta ha depositato il contratto di Gabriele Bertolini, attaccante classe 2006, proveniente dalla Fiorentina.

Percentuale sulla rivendita

Un'operazione questa chiusa dal club orobico addirittura a titolo definitivo, anche se la stessa Fiorentina mantiene una percentuale importante in caso di futura rivendita del giocatore.

Gruppo disgregato

Bertolini fa parte del gruppo della Primavera che ha terminato il suo ciclo vincendo lo scudetto di categoria pochi mesi fa. Tutti i giocatori di quella squadra sono però stati ceduti, sia in prestito che a titolo definitivo, dalla società.