L’esodo dei campioni d’Italia della Fiorentina: da Sadotti a Braschi, non ne rimane neanche uno

Con la definizione della cessione di Riccardo Braschi, passato al Thun a titolo definitivo, la Fiorentina ha salutato tutti i classe 2006 che non sarebbero potuti rimanere ancora in Primavera, dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, che ha riportato la società gigliata al successo dopo ben 43 anni.

Dei giocatori che hanno reso possibile il trionfo, tuttavia, neppure uno farà parte della rosa viola per la stagione 2026-2027… e molti di essi non vestiranno mai più la maglia della Fiorentina. Anche i 2006 già in rosa o di rientro da prestiti sono nuovamente usciti dalla rosa, per continuare il percorso di crescita. Nessun profilo è stato ritenuto pronto per rimanere in prima squadra agli ordini di Grosso.

Partenze illustri in difesa

Dopo un’annata con poche presenze in prima squadra, Eddy Kouadio si è trasferito in prestito al Monza, con l’obiettivo di avere maggiore spazio e misurarsi con la Serie A. Nessuno degli altri 2006 viola però giocherà nel massimo livello del campionato. Ancora Serie B per Martinelli, che prosegue la crescita all’Avellino dopo la positiva esperienza alla Sampdoria. Serie C per Leonardelli, passato in prestito al Treviso. Entrambe all’Alcione Milano in prestito le colonne della difesa viola: il terzino destro e capitano Niccolò Trapani e il centrale difensivo Edoardo Sadotti. Ha salutato a titolo definitivo Luis Balbo, il venezuelano è passato allo Sturm Graz, con la Fiorentina che ha scelto di puntare su Valdepeñas, arrivato dal Real Madrid.

Salutano centrocampo e attacco

Lapo Deli e Gabriele Conti sono stati due perni del centrocampo di Galloppa, e sono partiti rispettivamente in direzione Empoli e Perugia. Prestito per Deli, addio definitivo per Conti. Anche il fantasista mancino Giorgio Puzzoli ha detto addio, passando all’Alcione Milano e raggiungendo così Sadotti e Trapani. Anche l’ala Gabriele Bertolini ha già salutato la Fiorentina, pronto ad accasarsi in Serie C. Anche Rubino e Caprini, di rientro dai rispettivi prestiti, si sono spostati ancora. Infine, l’addio di Riccardo Braschi, che si è congedato da Firenze con un accorato messaggio su Instagram. Il centravanti viola è passato al Thun, e si metterà alla prova nel campionato svizzero.

Valutazioni in corso

C’è solo un 2006 rimasto in rosa, ma la sensazione è che al termine del calciomercato non ci sarà più, e si tratta di Niccolò Fortini. Il futuro del terzino destro è ancora avvolto dal mistero, il classe 2006 è in scadenza di contratto e la Fiorentina non intende svenderlo. Le possibilità di giungere ad un rinnovo sono invece sfumate da tempo, ed il calciatore sui social ha rimosso tutti i post con la maglia viola, ed anche il tag della società nella biografia. La separazione sembra inevitabile…