Pistocchi: "Non sono convito di Paratici: alla Juventus ha causato un passivo di quasi 900 milioni di euro"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Maurizio Pistocchi è intervenuto al Pentasport per dire la sua sul momento della Fiorentina di Fabio Paratici e Fabio Grosso.

“Devo ammettere che la scelta di ingaggiare Paratici da parte della Fiorentina non mi convince moltissimo, e lo dico tranquillamente senza problemi. Alla Juventus negli ultimi anni ha fatto disastri, nel 2019 prima dell’acquisizione di Cristiano Ronaldo i bianconeri avevano il bilancio in utile. In pochi anni la Juventus è riuscita a buttare quasi 900 milioni di euro, e sono convinto che gran parte delle responsabilità siano sue. Tutti dicono che è bravo nel suo lavoro, ma la realtà dice altro. La vicenda delle plusvalenze ci dicono tanto in merito. Io, soprattutto per i tifosi della Fiorentina, spero che faccia una squadra forte e che la scelta di mandar via Vanoli e di prendere Grosso si riveli giusta. Altrimenti penso che la Curva Fiesole, che nell’ultima partita ha fatto un tributo solo a Vanoli, non possa essere d’accordo con la scelta della gestione sportiva".

“Vanoli ha fatto i miracoli per salvare la squadra sul campo”

Ha anche aggiunto: "È per valutare se questo sarà fatto o occorrerà tempo, capire che arriverà a Firenze e quali saranno le scelte sul mercato. Scorso anno è stato terribile per i tifosi, per la diligenza e per la proprietà: è successo di tutto, a partire dalla scomparsa del presidente. Nello spogliatoio si è verificato un’anarchia totale, soprattutto a livello di responsabilità, Vanoli al suo arrivo ha dovuto tirarsi sulle mani per risolvere i tanti problemi di questa squadra e per salvarla: bisogna ricordarci prima del suo arrivo i viola avevano fatto quattro punti in 15 partite”