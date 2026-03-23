E menomale che Fiorentina-Inter sarebbe dovuta finire 0-4, vero caro Alvino?

"Fiorentina-Inter? Si sa come andrà a finire. L'Inter batterà i viola con il punteggio finale di 0-4, andatevelo anche a giocare. Nella prima frazione di gioco la compagine allenata da mister Cristian Chivu si porterà sullo 0-3. Nel corso della ripresa invece i milanesi realizzeranno la rete del poker".

Fiorentina tutt'altro che prostrata

Queste sono le parole dette tre giorni fa dal giornalista napoletano, Carlo Alvino, che aveva preconizzato la presenza in campo di una Fiorentina prostrata davanti alla formazione nerazzurra, senza minimamente tenere di conto di una cosa fondamentale, ovvero che la formazione guidata da Vanoli è tutt'altro che salva e ha bisogno come il pane di punti.

Chi glielo dice ora?

Ebbene, ora chi glielo va a dire che con la sua uscita l'ha fatta clamorosamente fuori dal vaso? E chi glielo va a dire che molte volte restare in silenzio, piuttosto che tirare sfondoni come questo, è una regola d'oro da seguire? Ovviamente non arriveranno scuse o ammissioni per aver detto una cavolata sesquipedale, ci mancherebbe altro.