L'esterno d'attacco Alieu Njie è candidato a una maglia da titolare contro l’Udinese. Dopo il problema muscolare alla coscia accusato durante la sosta, lo svedese è tornato a disposizione e a Monza, entrando nel finale, aveva mostrato vivacità e capacità di attaccare la profondità. Ora Vanoli è pronto a rilanciarlo dal primo minuto.

Una carta da giocare

Il classe 2005 ha già collezionato 10 presenze in Serie A e una in Coppa Italia, mettendo a segno tre gol consecutivi contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, oltre a tre assist. Il suo dinamismo potrebbe rappresentare un'arma importante per dare maggiore incisività all'attacco viola.

Tutto pronto per il suo riscatto

Intanto, secondo il Corriere dello Sport di oggi, il riscatto dal Torino scatterà automaticamente alla prima gara della Fiorentina successiva al 5 febbraio, indipendentemente dal suo utilizzo. L'operazione prevede altri 12 milioni di euro, che si aggiungono ai quattro già versati per il prestito, per un investimento complessivo di 16 milioni.