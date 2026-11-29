Mister Paolo Vanoli è pronto a lanciare la sua Fiorentina contro l'Udinese nel lunch match di oggi in Friuli.

Le scelte

Ultime decisioni sulla formazione titolare, con il tecnico gigliato pronto a tornare al 4-3-3. In porta De Gea, poi gli unici due centrali disponibili Ranieri e Dragusin supportati da Jimenez e Joao Mario. In mezzo torna Fagioli, insieme a Ndour e Brescianini. Davanti tutto confermato con Pellegrino al centro, Mastantuono e Njie sulle fasce.

La probabile formazione

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.