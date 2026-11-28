Tra l'umiltà e la paura, Vanoli sembra orientato a riportare la sua Fiorentina in direzione del centrocampo a tre, con il rientro di Fagioli, dopo la “punizione” di Monza e l'eterno dibattito su chi e come debba giocare tra lui e Oulai. L'idea di farli convivere fin qui non ha mai fatto breccia nella testa del tecnico ma di fatto, le altre opzioni scelte il famoso equilibrio non l'hanno mai dato davvero. E allora La Nazione ipotizza anche l'idea che Fagioli possa provare a interpretare anche il ruolo da mezz'ala di costruzione, che Mancini ha scelto per lui in Nazionale. Una situazione mai replicata in maglia viola.

E il terzo chi sarebbe?

Se davvero dovesse andare in scena un centrocampo del genere, il terzo componente, almeno dall'inizio, sarebbe per forza di cose uno tra Brescianini e Ndour, che nelle “ultime” settimane è parso fuori forma, per usare un eufemismo. L'ex atalantino invece è in credito di minutaggio e potrebbe rappresentare il giocatore “muscolare” del reparto.