Sono passati ormai settanta giorni da quando Arthur Atta ha messo piede in campo per l'ultima volta, il suo recupero, a metà tra il delicato e il misterioso, è giunto alla sua tappa finale e a questo punto manca davvero solo il ritorno sul rettangolo verde. A Monza il francese c'era ma di fatto ha solo fatto compagnia alla squadra: stavolta niente comparsata ma un ruolo più centrale e che si addica al peso del suo acquisto in estate.

Che piani ha per lui Vanoli?

Come riportato dal Corriere dello Sport, Paolo Vanoli attingerà anche dall'ultimo allenamento di rifinitura di oggi per decidere quanto spazio dare ad Atta, fermo restando che la sua Fiorentina dovrebbe ripartire dal 4-3-3. Verosimile che per l'ex di gara, ci sia spazio negli ultimi 20-25 minuti, proprio al posto di una delle due mezz'ali. Quasi impossibile che arrivi una scelta a sorpresa dal primo minuto.