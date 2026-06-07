Fiorentina, è rebus portieri: la Lazio deve fare chiarezza, l'Inter si affaccia, il Bournemouth temporeggia

I discorsi di mercato legati alla porta della Fiorentina, ad oggi senza certezze su chi sarà a difenderla, si inseriscono in un più ampio filone di mercato che coinvolge i viola, la Lazio e l'Inter.

Girandola in porta

Lo riporta Sky Sport: l'obiettivo della Fiorentina in porta sembra essere Christos Mandas, estremo difensore greco in forze al Bournemouth, ma di proprietà della Lazio. Gli inglesi non lo hanno ancora riscattato, e i biancocelesti sembrano esserne contenti in quanto Gattuso, neo-allenatore della Lazio, avrebbe indicato lui come portiere designato per la prossima stagione.

Subentra l'Inter

E Provedel? Piace all'Inter, che lo vorrebbe come secondo di Josep Martinez, ma che non vuole pagarlo i 4.5mln richiesti dai biancocelesti. In attesa quindi di risvolti, anche la Fiorentina resta appesa al filo, con la questione legata alla permanenza di De Gea sempre in stand-by.