Colasanto: "Pellegrino è un centravanti da tenere incatenato a Firenze per dieci anni"
"A Parma mi ricordava il giovanissimo Bobo Vieri"
Esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto, intervenuto su Lady Radio ha tessuto le lodi del centravanti della Fiorentina, Mateo Pellegrino.
“Un attaccante vero”
“Pellegrino è uno dei pochi attaccanti veri che ci sono a giro - ha detto Colasanto - Molto forte di testa, fisicamente e caratterialmente non ve lo sto nemmeno a dire, perché da questo punto di vista con gli argentini non sbagli mai”.
“Uno da tenere incatenato per i prossimi dieci anni”
“Quello che ho visto a Parma - ha proseguito - Mi ha ricordato molto il giovannissimo Bobo Vieri, gli auguro di fare la metà della sua carriera, ma questo è un centravanti da tenere incatenato a Firenze per dieci anni”.
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