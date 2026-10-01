Colasanto: "Pellegrino è un centravanti da tenere incatenato a Firenze per dieci anni"

Esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto, intervenuto su Lady Radio ha tessuto le lodi del centravanti della Fiorentina, Mateo Pellegrino.

“Un attaccante vero”

“Pellegrino è uno dei pochi attaccanti veri che ci sono a giro - ha detto Colasanto - Molto forte di testa, fisicamente e caratterialmente non ve lo sto nemmeno a dire, perché da questo punto di vista con gli argentini non sbagli mai”.

“Uno da tenere incatenato per i prossimi dieci anni”

“Quello che ho visto a Parma - ha proseguito - Mi ha ricordato molto il giovannissimo Bobo Vieri, gli auguro di fare la metà della sua carriera, ma questo è un centravanti da tenere incatenato a Firenze per dieci anni”.