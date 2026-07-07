"Il Franchi un pozzo senza fondo dove le sorprese non finiscono mai. Tanto valeva far costruire uno stadio a Commisso"

Queste le dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia Alberto Locchi, in merito al restyling dello stadio della Fiorentina, l'Artemio Franchi, che si è espresso sulla questione dopo la seduta della Commissione bilancio.

‘Oltre un miliardo e mezzo di euro a carico della Fiorentina’

“Dalla seduta della Commissione bilancio veniamo a scoprire che la giunta ha inserito una modifica del documento di programmazione strategica del Comune (il DUP) interamente dedicata allo Stadio Franchi. Non hanno pensato ad una delibera specifica, non hanno fatto passare la decisione dalle Commissioni competenti per aprire un dibattito sul tema. Hanno deciso, sindaca e giunta di inserire una “Concessione dei servizi di gestione dell’impianto sportivo comunale Stadio Artemio Franchi” della durata di 60 anni con un apporto di capitale privato per 55 milioni di euro all’anno. Si parla di oltre un miliardo e mezzo di euro a carico della Fiorentina".

‘Tanto valeva permettere a Commisso di costruire uno stadio nuovo’

"Un plauso ai consiglieri di Fratelli d’Italia che hanno letto con attenzione la delibera sugli equilibri di bilancio ed hanno scoperto questa modifica al DUP. Noi, da sempre, siamo stati fautori di uno stadio costruito da privati ed abbiamo sempre chiesto il coinvolgimento della proprietà della Fiorentina. Lavori in ritardo, tempi incerti ed adesso, in piena estate, questa novità che arriva senza aver coinvolto il Consiglio comunale. Lo stadio Franchi è diventato un pozzo senza fondo dove euro e sorprese non finiscono mai. Alla luce di quanto deciso dalla giunta tanto valeva dare la possibilità alla famiglia Commisso di costruire uno stadio nuovo come avevano proposto”.

