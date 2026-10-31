Ranieri si candida per una convocazione in vista del Sassuolo. Atta e Pongracic continuano a rovinare i piani di Vanoli

Come spesso accade a ridosso di un impegno ufficiale della Fiorentina, questo pomeriggio l’edizione del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa viola, soprattutto per quello che riguarda la condizione fisica dei giocatori ancora in dubbio. E probabilmente in vista della sfida del Mapei Stadium Vanoli potrebbe ricevere qualche buona notizia.

Ranieri potrebbe recuperare in vista del Sassuolo

Nonostante chiaramente non sarà poi schierato titolare, visto che il tecnico gigliato contro il Sassuolo per il momento sembra intenzionato a confermare la difesa vista giovedì sera contro l’Atalanta, ci sono novità per quello che riguarda l’ex capitano della Fiorentina Luca Ranieri. Il centrale, out dalla sfida di Marassi contro il Genoa per infortunio, potrebbe davvero recuperare in vista di lunedi: chiaramente per il classe ’99 si tratterebbe di un ritorno tra i convocati, difficilmente infatti lo vedremo impiegato durante la partita a meno che non sia necessario farlo.

Pongracic e Atta ancora out, ma il francese…

Se per Ranieri arrivano buone notizie, ancora nessuna novità per quello che riguarda Marin Pongracic: il difensore croato sta cercando di smaltire il problema accusato con l’Inter ma difficilmente tornerà disponibile prima della sosta. Nessuna buona notizia in vista di Sassuolo neanche per Arthur Atta, che continua a lavorare a parte: il francese ancora non ha smaltito il problema all’addome e Vanoli non intende certo rischiarlo. Secondo quanto filtra dal Viola Park il centrocampista pero dovrebbe tornare almeno tra i convocati per il big match della prossima settimana contro la Juventus.