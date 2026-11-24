Ventotto gol subiti in dodici giornate, una media di quasi 2,5 a partita. Il dato racconta quanto pesi la fragilità difensiva della Fiorentina e spiega perché Paolo Vanoli abbia preso in considerazione un cambio di modulo. Il tecnico vorrebbe avere anche la possibilità di schierare tre centrali, ma i problemi fisici nel reparto gli impediscono di farlo nell’immediato.

C’è poi la questione dei terzini, che Vanoli descrive come giocatori di spinta. Una linea a tre consentirebbe di utilizzarli più avanti sulle corsie, con un centrale in più a coprire alle loro spalle. L’ennesimo problema fisico di Viery, però, restringe ancora le scelte a disposizione dell’allenatore.

“Abbiamo terzini offensivi e sto avendo tanti problemi con i difensori centrali e anche stavolta Viery si è fatto male. Potremmo anche metterci a tre dietro ma non posso farlo in questo momento”.

In attesa di recuperare uomini in difesa, Vanoli dovrà cercare più equilibrio con i giocatori che ha a disposizione. Anche le distanze tra centrocampo e difesa e la copertura delle fasce quando i terzini salgono possono aiutare la Fiorentina a concedere meno, già con l’assetto attuale.