Nella sua lettera per il quotidiano Il Tempo, l’ex responsabile della comunicazione della Lazio Guido Paglia ha svelato come dietro una delle tante offerte che negli anni sono state recapitate a Claudio Lotito per l'acquisto della Lazio, tutte rimandate al mittente, ci fosse Rocco Commisso, che nei successivi anni acquistò la Fiorentina.

La lettera di Guido Paglia

“C'è un altro fattore che mi ha spinto a chiederti di ospitare anche il mio sfogo: la mezza bugia con la quale Lotito ha provato a smentire Bisignani sulla proposta ricevuta da JP Morgan per la vendita della Lazio. Perché è vero che non ci fu mai un'offerta ufficiale, ma è altrettanto vero che quel sondaggio era reale e concreto. Estremamente concreto".

L'interesse di Commisso

"E fu fatto per nome e per conto di Rocco Commisso, quel fantastico imprenditore italoamericano che poi, a dimostrazione della sincerità del suo interesse per il calcio italiano, fu costretto a dirottare la sua attenzione verso la Fiorentina, dopo essersi visto chiudere la porta in faccia. Ecco, Lotito provi a smentire anche questo. Provi a negare di non aver mai saputo chi ci fosse dietro al sondaggio di JP Morgan. Commisso non lo potrà aiutare a smentire, visto che purtroppo non c'è più. Ma i dirigenti della banca d'affari che si occuparono della vicenda sono vivi e vegeti, e basterebbe rivolgersi a loro per ricostruire ogni passaggio. Punto e a capo”.