A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore viola Alberto Malusci, esprimendosi su vari argomenti di casa Fiorentina, tra singoli, allenatore e altro.

‘Gudmundsson non può giocare tre partite e poi sparire’

“Se Solomon recupera per Verona, a malincuore ma dico che in panchina deve andare Gudmundsson. Cosa ci ha fatto vedere in questi due anni? Si è visto pochissimo, troppo altalenante, ha qualità ma le deve ancora far vedere. La maglia 10 della Fiorentina è sicuramente tosta, pesante, il giocatore è indiscutibile ma ha deve fare di più, non può giocare tre partite e poi non fare niente. Per il futuro spero la Fiorentina alzi il tiro sul mercato, senza accontentarsi di fare operazioni con Lecce, Sassuolo ecc. La proprietà deve ragionare su calciatori ambiziosi, importanti, che portino la Fiorentina in Europa ".

‘Se Kean capisce che deve essere un leader può…’

“Vorrei vedere Kean ancora con la maglia della Fiorentina, deve affermarsi come grande attaccante l'anno prossimo, dopo una prima stagione fantastica ed una così e così quest'anno. È un grande centravanti che deve essere da stimolo per tutta la squadra con la sua personalità. Se Kean riesce a capire che deve essere essere un leader della Fiorentina, diventerà davvero un grande calciatore, altrimenti… Martinelli? Giusto mandarlo a giocare, farebbe bene a fare un altro anno fuori se De Gea rimanesse, non c'è però dubbio che sia il futuro titolare della Fiorentina”.