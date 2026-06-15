DIRETTA VIDEO: Il Salotto del Calcio in onda. Tra il viaggio negli Stati Uniti e l'arrivo di Grosso

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà l'arrivo di Fabio Grosso, che dopo l'ufficialità della scorsa settimana adesso potrebbe fare il suo arrivo in città, oltre che commentare i tanti nomi di mercato accostati in questi giorni alla Fiorentina. Si cercherà di capire anche cosa emergerà dal viaggio negli Stati Uniti della dirigenza viola, che è già tornata a lavoro al Viola Park. Particolare mansione anche alla prima vittoria in Ferrari di Lewis Hamilton.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Federico Guidi mister della Roma Primavera , Max Mugelli pilota Ferrari Challenge , Dodo Regazzoni ex pilota e Sauro Migliori titolare del Ferrari Club Prato.