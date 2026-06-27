Fiorentina, ti ricordi la suggestione Kessie? L'ivoriano intanto si propone... alla Juventus

Nel corso dello scorso calciomercato estivo, il famigerato mercato “della presunzione”, così chiamato in seguito dal DT Goretti, alla Fiorentina venne da più parti associato l'interesse verso Frank Kessie. L'interesse per l'ex Milan rimase però solamente ipotetico: Stefano Pioli avrebbe fatto carte false per portarlo in Viola, ma dovette scontrarsi con l'insostenibilità dei costi per le casse gigliate.

La domanda sulla Juventus

Rimasto svincolato dopo l'esperienza in Arabia all'Al Ahli, l'ivoriano, impegnato ai Mondiali 2026 con la sua Costa d'Avorio, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport relativamente ad un suo approdo alla Juventus. “Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo”. Aggiungendo poi che al momento la priorità è per lui rappresentata dal Mondiale con la sua nazionale.

E la Fiorentina ?

Sebbene timidamente emerso nelle ultime settimane, è inverosimile che la Fiorentina faccia un tentativo per il giocatore: costi, ingaggio e profilo non sono in linea con quanto attualmente cercato dal Club, anche se un giocatore come Kessie farebbe indubbiamente comodo ad un centrocampo viola apparso nelle ultime stagioni un po' “leggerino” sulla mediana.