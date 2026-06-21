Kessié pronto al rientro in Italia, anche la Fiorentina sulle tracce dell'ivoriano. Ma un club è nettamente avanti...
L'ex centrocampista Franck Kessié è al centro di diversi rumors di mercato. L'ivoriano, impegnato con la propria nazionale ai Mondiali, dove è andato a segno contro la Germania, potrebbe tornare in Italia dopo quattro anni.
Interesse viola
Kessié, che si sta liberando a parametro zero dall'Al-Ahli, potrebbe essere un'occasione di mercato per molti club desiderosi di rinforzarsi nella zona mediana del campo. Fra questi, secondo quanto riporta TMW, c'è anche la Fiorentina.
Un club in vantaggio
I viola avevano seguito l'ivoriano anche la scorsa estate, quando sulla panchina viola c'era Stefano Pioli. La dirigenza gigliata, così come anche quella del Como, sembra essersi mossa in ritardo rispetto alla Juventus. Spalletti e Carnevali lavorano per portare Kessié a Torino subito dopo la fine del mondiale.