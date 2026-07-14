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Pronta un'altra cessione in casa Fiorentina: è corsa a due per un giovane difensore viola

Redazione /
Mirko Elia
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Pronta una nuova cessione “minore” in casa Fiorentina, con Paratici al lavoro per sfoltire una rosa davvero molto lunga. 

Corsa a due

Secondo quanto riportato dal portale LaCasadiC.com, il difensore classe 2005 della Fiorentina Mirko Elia è seguito con attenzione da Bari e Ravenna, club di Serie C. Il giocatore viola ha rinnovato fino al 2028  e ripartirà in prestito. 

La scorsa stagione

La scorsa stagione Elia ha giocato sempre in prestito al Forlì, chiudendo la stagione con 32 presenze totali. 

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