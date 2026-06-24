La Fiorentina ha le idee chiare su Solomon. Le condizioni per la permanenza dell'israeliano

Il reparto esterni è senza dubbio quello messo maggiormente sotto la lente d'ingrandimento della squadra mercato viola. Gli acquisti in questa zona del campo saranno con tutta probabilità 4, così da dare a Grosso sia i titolari che le alternative per il suo 4-3-3.

In secondo piano

Per questo motivo i nomi che circolano in queste ore sono tanti, con caratteristiche e costi differenti; da Koleosho a Lang, da Bakayoko a Cancellieri. In questo turbinio e caos di mercata sembra però essere sempre più da parte Manor Solomon, uno dei pochi acquisti di gennaio con rendimento positivo, ma comunque assolutamente non sicuro di rimanere a Firenze.

Le condizione per la permanenza

Per Paratici l'israeliano non è una priorità, sono tanti i nomi prima del suo nel taccuino del dirigente viola. Per Solomon se ne riparlerà a fine mercato, se le trattative già impostate non dovessero andare a buon fine e se, soprattutto, il Tottenham aprisse ad un nuovo prestito o accettasse un forte sconto sul cartellino. Lo scrive La Repubblica.