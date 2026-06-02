Piace molto in Spagna ma il Levante vorrebbe trattenerlo, il prezzo resta però un ostacolo: la Fiorentina cerca una soluzione per Moreno

Come sottolineato nelle ultime settimane a Luglio al Fiorentina sarà costretta a raccogliere una lunga lista di giocatori, inizialmente partiti in prestito in cerca di fortuna ma per un motivo o per l’altro costretti a tornare alla base. Ci sono alcuni profili invece il cui futuro resta ancora da delineare: uno di questi è il difensore argentino Matias Moreno, nell’ultima stagione in forza al Levante in Liga Spagnola. E quest’oggi GianlucaDiMarzio.com ha cercato di fare il punto della situazione sul giocatore.

Moreno piace al Levante ma il prezzo del riscatto resa un ostacolo

Dopo una stagione positiva vissuta in Spagna, il futuro di Moreno dovrebbe entrare in una fase decisiva. Il giocatore, arrivato alla Fiorentina dal Belgrano, è reduce da un'annata in prestito al Levante, dove ha collezionato 29 presenze rivelandosi una pedina utile per l'impresa salvezza, conquistata all'ultima giornata dopo una grande cavalcata. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di club importanti in Spagna e non solo. Il Levante dispone di un diritto di riscatto esercitabile entro la metà di giugno e secondo quanto trapela le sue prestazioni hanno lasciato soddisfatti la dirigenza dl club spagnolo, che potrebbe davvero scegliere di confermarlo. Il problema resta uno soltanto: le cifre pattuite con il club viola per l'acquisto a titolo definitivo, 15 milioni di euro sono considerate molto significative per le casse della società.

Le parti si incontreranno per trovare una soluzione che accontenti tutti

Non si esclude che il Levante possa provare a negoziare nuove condizioni con il club viola, ma in tal caso la corsa non sarà facile. Moreno infatti, in caso di mancato riscatto, formalmente rientrerà alla Fiorentina e a quel punto, la dirigenza viola valuterà insieme al calciatore le possibilità che si presenteranno. La continuità trovata nell'ultima stagione ha infatti acceso i radar di diverse società: in Spagna i primi sondaggi esplorativi sono già partiti, ma anche in Italia si registrano alcuni club interessati ad approfondire la situazione. Le prossime settimane saranno dunque cruciali per delineare la sua prossima destinazione.