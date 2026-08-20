Migliorano le condizioni di Yael Trepy. Giulini: "Soccorsi decisivi, l'esito poteva essere fatale"

Migliorano le condizioni di salute Yael Trepy, attaccante del Cagliari ricoverato nella Terapia Intensiva dell’ospedale Santissima Annunziata. Il peggio sembra essere passato dopo l'incidente in piscina avvenuto domenica 16 agosto.

Nessun deficit neurologico

A confermare il miglioramento è stata Stefania Milia, direttrice della Terapia intensiva emergenza urgenza: "Non ha deficit neurologici evidenti, ma ha bisogno di essere sotto osservazione. I tempi rapidi nel soccorso sono stati decisivi".

Situazione fatale

Anche il presidente del Cagliari Giulini ha voluto sottolineare la tempestività dei soccorsi: “So che non sa nuotare, immaginiamo che sia intervenuto anche il panico complice anche l’insolazione. Lo hanno trovato a pancia in giù. I soccorsi sono arrivati meno di cinque minuti dopo l’accaduto, bastava poco di più per avere una situazione molto più grave, forse fatale”.