La Nazione: La Fiorentina riparte da De Gea e Fagioli
Sul QS de La Nazione si parla del futuro della Fiorentina, dei punti fermi di Paratici e della prossima partita contro il Genoa.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Fagioli e De Gea, estro e sicurezza”.
Pagina 2
A pagina 2 si legge: “De Gea-Fagioli: pilastri del futuro. Dalla porta alla regia per ripartire. La programmazione inizia da loro”.
Pagina 3
A pagina 3 si legge: “Emergenza quasi finita. L'attacco resta in attacco” e poi: “Braschi scalda i motori. Punta alla convocazione e sogna il primo gol”.
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