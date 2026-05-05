La Nazione: E Paratici pensa al tecnico, le parole (pesanti) del diesse viola

Diverse pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Apertura con: "Poker Roma, figuraccia Capitale Tre gol subiti dopo soli 34 minuti Neppure l’onore, viola inesistenti”. Sottotitolo: “Una delle gare più brutte dell’anno: squadra leggera, difesa distratta e attacco incapace di creare pericoli Un palo di Braschi e niente altro. I giallorossi la chiudono nella ripresa. E meno male che dietro perdono”.

Pagina 4

Spazio alle dichiarazioni: “La speranza di Vanoli 'Il club valuti il futuro Sarei felice di restare'. Sottotitolo: ”Il tecnico: “La situazione era una catastrofe, ora manca un punto La partita? La Roma è forte, ci siamo spenti dopo il primo gol”.

Pagina 5

La questione allenatore: “E Paratici pensa al tecnico ”Annata da programmare Ora ci vedremo con Paolo". Sottotitolo: “Le parole (pesanti) del diesse viola prima dell'inizio della partita con la Roma L'alternativa per la panchina reste Fabio Grosso. Più indietro Maurizio Sarri”.