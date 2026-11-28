Prima Ranieri, poi Pongracic e ora Viery: si sono fatti male a turno e in sequenza ben tre dei quattro centrali a disposizione di Paolo Vanoli, che anche se avesse avuto la suggestione di ritirare fuori la difesa a tre, è stato costretto a sopprimerla vista la pochezza di elementi a disposizione. Naturale che la prima riserva di Dragusin e Ranieri, coppia obbligata domani a Udine, sia il giovanissimo Dennis Beldenti, classe 2010: è stato provato anche lui in settimana, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Da un brivido all'altro

L'altra opzione d'emergenza, sperando che non ce ne sia bisogno, è quella di adattare addirittura Victor Valdepeñas, nato proprio come centrale a Madrid ma poi spostatosi sulla fascia. A San Siro il suo unico precedente, da centrale dei tre/cinque con cui la Fiorentina stava provando a reggere l'urto finale dei nerazzurri. E finì male, con il rigore del 2-1 provocato proprio dallo spagnolo.