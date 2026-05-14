L'unico dubbio concreto che si porta dietro la Juventus. Novità sulla destra contro la Fiorentina
Data e orario di Juventus-Fiorentina restano ancora un mistero. A parte questo l’unico dubbio concreto in casa bianconera riguarda le condizioni di Khéphren Thuram.
Anche ieri il centrocampista francese si è allenato a parte dopo aver seguito lo stesso programma nella giornata di lunedì. Il suo recupero è molto atteso: Luciano Spalletti confida di averlo contro la Fiorentina, scrive stamani in merito Tuttosport.
E potrebbe esserci una novità sulla corsia di destra in vista del match contro i viola, perché avanza la candidatura di Emil Holm.
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