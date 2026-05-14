La richiesta precisa di Vanoli alla squadra, quella voglia di colpaccio con la Juventus
C'è una richiesta precisa fatta dall'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, alla sua squadra, nel giorno della ripresa degli allenamenti al Viola Park.
Cosa? Quella di vivere gli ultimi appuntamenti prima della fine del campionato ancora con la famosa “testa nel carrarmato”, ma soprattutto con quella leggerezza data ora dal fatto che è stata raggiunta la salvezza. Ne parla stamani La Nazione.
L'arma vincente
Nella testa del tecnico potrebbe essere questa l'arma migliore per provare a togliersi una grande soddisfazione: quella di vincere a Torino contro la Juventus o almeno provare a complicare la vita dei bianconeri nella corsa alla Champions.
Undici migliore
Vanoli sembra orientato a far giocare l'undici migliore nella trasferta piemontese.
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