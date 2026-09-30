Osvaldo, interviene la famiglia: "Diffuse tante falsità sul suo conto e la sua malattia"

L'ex attaccante della Fiorentina, Pablo Daniel Osvaldo, resta ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale municipale di Llavallol, in provincia di Buenos Aires, dopo un intervento per un versamento pleurico causato da un’infezione. La sua famiglia nel frattempo ha diffuso un comunicato per chiarire le sue condizioni e smentire alcune ricostruzioni circolate sui media.

"Pubblichiamo questo comunicato su decisione di Dani", spiegano i familiari, precisando che "Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che si trovasse o sia arrivato in condizioni di estrema indigenza; è arrivato come chiunque potrebbe arrivare dopo diversi giorni di dolore e inappetenza; non è vero nemmen che gli sia stata asportata una parte del polmone, né che abbia complicazioni alle gambe, né che la sua situazione sia dovuta al consumo di sostanze. Hanno diffuso molte versioni errate e allarmistiche senza verificare le informazioni".

Quanto al quadro clinico, la famiglia chiarisce: "I medici gli hanno praticato un intervento chirurgico per pulire la zona e attualmente siamo in attesa dei risultati delle colture". Gli accertamenti serviranno a identificare l’infezione e stabilire la terapia: "questi esami richiedono tempo, ma sono indispensabili per ottenere una diagnosi precisa".

Il comunicato si conclude con un ringraziamento ai sanitari e a quanti hanno manifestato vicinanza e affetto, accompagnato dall’appello: "Chiediamo gentilmente prudenza ed empatia nel diffondere o condividere informazioni, tenendo sempre presente che dall'altra parte ci sono persone care che stanno soffrendo".