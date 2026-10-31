Richardson, crisi senza fine al Le Havre: dopo la batosta col PSG perde l'allenatore
Si fa sempre più complicata la stagione del Le Havre di Amir Richardson. La pesante sconfitta casalinga per 5-1 contro il Paris Saint-Germain, incassata venerdì sera, potrebbe aver segnato la fine dell’avventura di Didier Digard sulla panchina del club francese.
Secondo le indiscrezioni riportate dal media locale Doyens, il gruppo americano Blue Crow, azionista di maggioranza del Le Havre con una quota superiore al 95%, avrebbe deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore. Una scelta che sarebbe stata presa dalla proprietà guidata da Ben Guill alla luce dei risultati deludenti di questo avvio di campionato. Si attende comunque una comunicazione ufficiale.
I numeri fotografano una situazione critica: appena due punti in nove giornate e nessuna vittoria. La squadra del centrocampista in prestito dalla Fiorentina occupa l’ultimo posto della classifica, con cinque lunghezze di ritardo dalla sedicesima posizione, che vale l’accesso allo spareggio salvezza.
Un distacco che potrebbe ulteriormente aumentare, considerando che le altre partite del fine settimana devono ancora essere disputate. Per Richardson e compagni si profila dunque un possibile cambio di guida tecnica nel tentativo di invertire una rotta fin qui preoccupante.