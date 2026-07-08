Tre giovani della Fiorentina alla corte di Diamanti? Asse caldo tra Firenze e la Romagna

Il Cesena del neo allenatore Alessandro Diamanti, ex calciatore viola, guarda con attenzione in casa Fiorentina. I romagnoli, secondo quanto riferisce il Corriere di Romagna, seguono ben tre calciatori viola.

I tre calciatori monitorati

Si tratta del centrocampista centrale classe 2006 Lapo Deli e degli attaccanti Tommaso Rubino e Maat Daniel Caprini, anch’essi classe 2006. Tutti e tre i calciatori, salvo sorprese, sono ancora in uscita dalla Fiorentina.

Caprini cerca riscatto dopo Mantova, Deli e Rubino…

Rubino è reduce da un buon campionato in Serie B con la Carrarese, che ancora è interessata al figlio d'arte, un giocatore che si sposerebbe bene con l’idea di 4-2-3-1 di Diamanti. Deli ha chiuso il percorso con le giovanili viola e cerca la prima avventura lontano da Firenze. Caprini ha giocato il primo anno nei professionisti in prestito al Mantova, senza avere troppo spazio: 16 presenze, 7 da titolare, e una stagione influenzata anche da problemi fisici.