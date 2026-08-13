Grosso: "Commisso ci raggiunge oggi, c'è la grande idea di costruire qualcosa di bello. Un solo giocatore in forse..."

L'allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, ha parlato dell'entusiasmo che si respira a Firenze per questa squadra: “C’è, si sente forte e chiaro e siamo contentissimi di questo. E’ bello lavorare con l'entusiamo della gente ed è una bella responsabilità. Ci saranno tantissimi spettatori allo stadio domani, nonostante la partita pre-Ferragosto”.

Atta

“Può fare tante cose, ha qualità e quantità. Si è fermato per un piccolo fastidio ma l’abbiamo ritrovato ieri e credo di averlo a disposizione. Solo Mandragora è in forse, perché bloccato alla schiena ieri, ma sta un pochino meglio”.

Gudmundsson

“Come per tutti gli altri suoi compagni, ho visto grande generosità e disponibilitò. Abbiamo provato a conoscerci meglio. Sicuramente non lo vedo come un’ala pura e difficilmente lo uso in quella posizione. Ha lavorato bene ha grande energia e entusiasmo e sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. C’è un’idea alle spalle grande di voler costruire un qualcosa di bello”.

Arriva il presidente

Infine: “E' all'interno delle difficoltà che potremo costruire un'identità forte e siamo contenti che oggi ci raggiungerà il presidente Commisso e la madre, la signora Catherine”.