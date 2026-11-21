Il bilancio complessivo dei precedenti in Serie A tra le due formazioni è perfettamente equilibrato. Monza e Fiorentina hanno ottenuto due vittorie ciascuna, mentre due sono stati i pareggi. Un equilibrio che però presenta una particolarità: entrambe le vittorie conquistate dal Monza nella massima categoria sono arrivate davanti al proprio pubblico. Nonostante i precedenti interni favorevoli contro la Fiorentina, il rendimento casalingo del Monza nelle ultime stagioni evidenzia numeri decisamente più complicati.

Il fattore Brianteo non sorride al Monza

Come riportano le statistiche Opta, dal 2024/25 la formazione brianzola ha disputato 24 partite interne in Serie A, riuscendo a vincerne soltanto tre. Il bilancio comprende inoltre 5 pareggi e ben 16 sconfitte. La percentuale di vittorie interne si ferma quindi al 13%, il dato più basso tra le squadre che hanno giocato almeno 20 incontri casalinghi nella competizione nello stesso periodo. Si tratta di un valore condiviso con l’Hellas Verona, anch’esso fermo al 13%. Un dato che fotografa le difficoltà incontrate dal Monza quando ha giocato davanti ai propri tifosi nelle ultime stagioni. La sfida contro la Fiorentina arriva inoltre in un momento delicato per il Monza dal punto di vista dei risultati. I brianzoli hanno infatti perso le ultime quattro partite di campionato. La striscia negativa ha interrotto un periodo nel quale la squadra era riuscita a ottenere risultati migliori: nelle tre gare precedenti, infatti, erano arrivate due vittorie e un pareggio.

Un dato che riporta alla storia recente: l'ultima volta è stata retrocessione

Le quattro sconfitte consecutive non rappresentano però la striscia più lunga mai registrata dal Monza in Serie A sotto la guida di un singolo allenatore. Nella storia del club nella massima categoria sono soltanto due i precedenti nei quali la squadra ha subito una serie di sconfitte più lunga. Il primo risale all’inizio dell’esperienza in Serie A, tra agosto e settembre 2022, quando sulla panchina brianzola sedeva Giovanni Stroppa. In quell’occasione il Monza arrivò a cinque sconfitte consecutive. La seconda striscia negativa più lunga risale invece alla primavera del 2025. Tra marzo e maggio, con Alessandro Nesta alla guida, il Monza arrivò addirittura a sei sconfitte consecutive.