È Galloppa il miglior allenatore del campionato Primavera, premiato anche un centrocampista viola

Ieri sera sono andati in scena gli annuali Primavera 1 Best Awards di SportItalia. Tra i premiati spicca la presenza di due elementi della Fiorentina, tra campo e panchina.

Premiati Galloppa e Montenegro

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina, è stato premiato come miglior allenatore del campionato, mentre Luca Montenegro, centrocampista classe 2007, è stato inserito nella Top 11 della stagione 2025/26 di Primavera 1.

Il centrocampista viola ha commentato il riconoscimento all’emittente, proiettandosi al cruciale finale di stagione, con la Primavera gigliata che scenderà in campo domenica prossima contro una tra Roma e Bologna.

Le parole di Montenegro

“Ringrazio lo staff e i miei compagni per il lavoro che svolgiamo ogni settimana al campo, vogliamo arrivare più in alto possibile, poi si vedrà. Abbiamo fatto un lavoro straordinario quest’anno. A centrocampo siamo fortissimi, devo ringraziare i miei compagni perché ci spingiamo a migliorarci. Consigli da parte di Galloppa? Sicuramente sì, averlo in panchina ti dà tanta sicurezza”.