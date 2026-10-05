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Corriere dello Sport-Stadio: Un video per studiare la chiave doppio play. Mastantuono a rischio

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio

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In primo piano c'è: “Rewind Oulai”. Sottotitolo: “Vanoli gli ha preparato un video per studiare la chiave doppio play”. Sommario: “Oggi l’ivoriano rientra  a Firenze: lo attende un periodo di ripresa per tornare a Genova come secondo regista  in coppia con Fagioli nel 4-2-3-1 rivisto”. 

Atta e Mastantuono

In breve le parole di Atta: “Grosso? Avevamo  lavorato bene...”. In taglio basso sulla squadra: “Masta in gol  ma col Genoa è a rischio”. 

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