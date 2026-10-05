Corriere dello Sport-Stadio: Un video per studiare la chiave doppio play. Mastantuono a rischio
Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 22
In primo piano c'è: “Rewind Oulai”. Sottotitolo: “Vanoli gli ha preparato un video per studiare la chiave doppio play”. Sommario: “Oggi l’ivoriano rientra a Firenze: lo attende un periodo di ripresa per tornare a Genova come secondo regista in coppia con Fagioli nel 4-2-3-1 rivisto”.
Atta e Mastantuono
In breve le parole di Atta: “Grosso? Avevamo lavorato bene...”. In taglio basso sulla squadra: “Masta in gol ma col Genoa è a rischio”.
💬 Commenti