Bucchioni: "Fiorentina piena di giocatori 'bellini' ma incompleti: Paratici doveva allestire una squadra già pronta e invece..."

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la sconfitta della Fiorentina contro il Genoa.

“Tanti errori nella costruzione della rosa”

Queste le sue parole: “Questa è una squadra costruita con tantissimi errori e valida per il futuro. È una rosa incompleta, mancano un grande difensore ed un centrocampista di personalità: due assenza evidenti in campo ed infatti siamo stati battuti da una squadra meno che modesta. La Fiorentina è piena di giocatori ”bellini" ma incompleti, come Gnonto e Mastantuono, che ha ancora tutto da dimostrare. Alla fine della fiera si parla di un mercato da 120 milioni con cui si doveva allestire una squadra già pronta, cosa che ad oggi la Fiorentina non è".

Sul mercato e su Paratici

Bucchioni ha poi proseguito: "Quando Paratici dice che c'è tanto da lavorare ha ragione, ma questa squadra l'ha fatta lui stesso Viene ancora assolto e santificato, ma bisogna dire la verità: la Fiorentina ha acquistato soltanto scommesse da aspettare. Se non si trova rapidamente una quadratura, il rischio è quello di rimanere invischiati nelle zone basse della classifica. Ad oggi la Fiorentina paga valutazioni di mercato errate".